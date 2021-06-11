В Пакистане перевернулся автобус: 20 человек погибли, 40 получили ранения

В пакистанской провинции Белуджистан перевернулся пассажирский автобус. В результате погибли по меньшей мере 20 человек, а 40 получили ранения.

Об этом сообщает Tripurateer.

"В районную больницу Худзар перевезли 20 тел погибших и более 40 раненых",- говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, пассажирский автобус следовал в Хуздар с Ларкана, где он перевернулся в районе Бхалонк Хуздар.

Известно, что транспорт был перегружен, и пассажиры ехали на крыше автобуса.

Кроме того, сообщается, что жертвами стали паломники, возвращавшиеся с посещения театрализованного представления в честь национального праздника.

Местные власти отмечают, что число погибших может увеличиваться.