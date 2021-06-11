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В Пакистане перевернулся автобус: 20 человек погибли, 40 получили ранения

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Пакистан, Пятница 11 июня 2021 13:40
В Пакистане перевернулся автобус: 20 человек погибли, 40 получили ранения Фото: в Пакистане перевернулся пассажирский автобус (twitter com ndtvfeed)
Автор: Мария Кучерявец

В пакистанской провинции Белуджистан перевернулся пассажирский автобус. В результате погибли по меньшей мере 20 человек, а 40 получили ранения.

Об этом сообщает Tripurateer.

"В районную больницу Худзар перевезли 20 тел погибших и более 40 раненых",- говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, пассажирский автобус следовал в Хуздар с Ларкана, где он перевернулся в районе Бхалонк Хуздар.

Известно, что транспорт был перегружен, и пассажиры ехали на крыше автобуса.

Кроме того, сообщается, что жертвами стали паломники, возвращавшиеся с посещения театрализованного представления в честь национального праздника.

Местные власти отмечают, что число погибших может увеличиваться.

Напомним, что 7 июня семь человек погибли в результате падения пассажирского микроавтобуса в пропасть на северо-западе Пакистана. Еще были трое травмированы.

Добавим, что число жертв аварии поездов на юге Пакистана возросло до 62 человек. Еще более 100 получили ранения.

Власти заявили, что сейчас еще рано говорить о причинах аварии: техническая ошибка, халатность или саботаж.

Наиболее вероятной из них является проблема с железнодорожным полотном и системами навигации.

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