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У Пакистані перекинувся автобус: 20 людей загинули, 40 дістали поранення

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Пакистан, П'ятниця 11 червня 2021 13:40
У Пакистані перекинувся автобус: 20 людей загинули, 40 дістали поранення Фото: у Пакистані перекинувся пасажирський автобус (twitter com ndtvfeed)
Автор: Марія Кучерявець

У пакистанській провінції Белуджистан перекинувся пасажирський автобус. Внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей, а 40 отримали поранення.

Про це повідомляє Tripurateer.

"В районну лікарню Худзар перевезли 20 тіл загиблих та більше ніж 40 поранених", - йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих ЗМІ, пасажирський автобус прямував в Хуздар з Ларкана, де він перекинувся в районі Бхалонк Хуздар.

Відомо, що транспорт був перевантажений, і пасажири їхали на даху автобуса.

Окрім того, повідомляється, що жертвами стали паломники, які поверталися з відвідування театралізованої вистави на честь національного свята.

Місцева влада зазначає, що кількість загиблих може збільшуватися.

Нагадаємо, що 7 червня семеро людей загинули в результаті падіння пасажирського мікроавтобуса в прірву на північному заході Пакистану. Ще були троє травмовані.

Додамо, що число жертв аварії поїздів на півдні Пакистану зросло до 62 осіб. Ще понад 100 отримали поранення.

Влада заявила, що нині ще передчасно говорити про причини аварії: технічна помилка, недбалість чи саботаж.

Найбільш вірогідною з них є проблема із залізничним полотном та системами навігації.

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