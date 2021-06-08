Авария поездов в Пакистане: число жертв превысило 60 человек

Число жертв аварии поездов на юге Пакистана возросло до 62 человек. Еще более 100 получили ранения.

Отмечается, что войска пакистанской армии и пакистанских рейнджеров Синд также помогают гражданской администрации в проведении операции. На месте крушения поезда ведутся работы по оказанию помощи и спасению.

Указано, что спасательная операция на месте крушения все еще продолжается.

Напомним, ранее было известно о 40 погибших в результате аварии.

Местные власти сообщали, что один экспресс сошел с рельсов и в него врезался другой. В течение понедельника спасатели и жители поселка возле места крушения доставали тела из смятых вагонов.

По предварительным данным, машинист второго поезда успел затормозить его, но не смог предотвратить столкновение. По словам представителей власти, в обоих поездах находилось около 1100 пассажиров.

Как писало РБК-Украина, ранее семь человек погибли в результате падения пассажирского микроавтобуса в пропасть на северо-западе Пакистана. Спасатели заявили, что фургон двигался со слишком высокой скоростью и не успел затормозить перед резким поворотом.

До этого на юго-западе Пакистана произошел теракт, в результате которого шесть человек погибли, еще 15 получили ранения.