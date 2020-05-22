В Пакистане назвали количество жертв авиакатастрофы в Карачи

Руководитель "Пакистанских международных авиалиний" назвал количество жертв авиакатастрофы пассажирского самолета в городе Карачи. На борту находились 99 пассажиров и 8 членов экипажа.

Об этом сообщает индийское отделение агентства Reuters.

По словам руководителя авиакомпании, жертвами авиакатастрофы самолета в жилом районе Карачи стали более 40 человек.

"Подтверждена гибель 41 человека в авиакатастрофе", - заявил он.

Отмечается, что обстоятельства и причины аварии будет устанавливать независимое Пакистанское агентство расследований.

Напомним, сегодня в пакистанском городе Карачи произошла авария пассажирского самолета национальной авиакомпании "Пакистанские международные авиалинии". Самолет упал на жилые дома, а на месте аварии произошел масштабный пожар.

Позже СМИ сообщили о как минимум 2 выживших после падения самолета. При этом мэр города утверждал, что в результате авиакатастрофы погибли все, кто был на борту самолета.

Добавим, сейчас посольство Украины в Пакистане проверяет, были на борту самолета, который летел в Карачи, украинские граждане.