У Пакистані назвали кількість жертв авіакатастрофи в Карачі

Керівник "Пакистанських міжнародних авіаліній" назвав кількість жертв авіакатастрофи пасажирського літака в місті Карачі. На борту перебували 99 пасажирів та 8 членів екіпажу.

Про це повідомляє індійське відділення агентства Reuters.

За словами керівника авіакомпанії, жертвами авіакатастрофи літака в житловому районі Карачі стали понад 40 людей.

"Підтверджено загибель 41 людини в авіакатастрофі", - заявив він.

Зазначається, що обставини та причини аварії буде встановлювати незалежне Пакистанське агентство розслідувань.

Нагадаємо, сьогодні в пакистанському місті Карачі сталася аварія пасажирського літака національної авіакомпанії "Пакистанські міжнародні авіалінії". Літак впав на житлові будинки, а на місці аварії сталася масштабна пожежа.

Пізніше ЗМІ повідомили про щонайменше 2 осіб, що вижили після падіння літака. При цьому мер міста стверджував, що в результаті авіакатастрофи загинули всіх, хто був на борту літака.

Додамо, зараз посольство України в Пакистані перевіряє, чи були на борту літака, який летів до Карачі, українські громадяни.