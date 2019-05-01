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В Пакистане напали на пограничников, есть погибшие

Новости » Происшествия    01.05.2019 - 19:29
В Пакистане напали на пограничников, есть погибшие
Иллюстративное фото (twitter.com/Fahadma7654321)

В результате нападения 3 военнослужащих погибло, еще 8 получили ранения

Военные Пакистана сообщили, что с территории Афганистана на их территорию проникли десятки боевиков, которые совершили нападение на пограничников, что привело к гибели троих бойцов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В пакистанском военном ведомстве рассказали, что нападение было совершено в районе Северного Вазиристана. В результате нападения боевиков погибло 3 военных, еще 8 получили ранения.

Также военные рассказали, что в результате боя было уничтожено "десятки боевиков", но рассказать подробности они отказались.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Пакистане застрелили 14 человек при нападении на автобус. Вооруженные люди остановили автобус на шоссе Макрана и потребовали от некоторых пассажиров предъявить документы, после этого они открыли стрельбу.

Напомним, в Пакистане в юго-западном городе Кветта в результате взрыва бомбы, спрятанной на рынке погибли по меньшей мере 16 человек, ранения получили еще не менее 30 человек. В полиции сообщили, что взрывное устройство было спрятано между мешками картошки, ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение.

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