У Пакистані напали на прикордонників, є загиблі

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В результаті нападу 3 військовослужбовців загинуло, ще 8 отримали поранення

Військові Пакистану повідомили, що з території Афганістану на їх територію проникли десятки бойовиків, які вчинили напад на прикордонників, що призвело до загибелі трьох бійців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

В пакистанському військовому відомстві розповіли, що напад було скоєно в районі Північного Вазірістану. В результаті нападу бойовиків загинуло 3 військових, ще 8 отримали поранення.

Також військові розповіли, що в результаті бою було знищено "десятки бойовиків", але розповісти подробиці вони відмовилися.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Пакистані застрелили 14 осіб при нападі на автобус. Озброєні люди зупинили автобус на шосе Макрана і зажадали від деяких пасажирів пред'явити документи, після цього вони відкрили стрілянину.

Нагадаємо, в Пакистані в південно-західному місті Кветта в результаті вибуху бомби, захованої на ринку загинули щонайменше 16 осіб, поранення отримали ще не менше 30 людей. У поліції повідомили, що вибуховий пристрій був захований між мішками картоплі, жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.