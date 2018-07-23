У Пакистані біля виборчої дільниці прогримів вибух

У результаті теракту поряд з виборчим штабом партії "Белуджистан Авамі" постраждало 20 осіб

У місті Далбандін (Пакистан) біля виборчого штабу партії "Белуджистан Авамі" підірвали ручну гранату. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Як повідомили в поліції, біля виборчого штабу партії прогримів вибух ручної гранати. В результаті інциденту постраждало 20 осіб.

Місце події оточене поліцією.

Раніше повідомлялося, що в Пакистані на передвиборному мітингу стався вибух. В результаті події загинуло 128 осіб. Відповідальність за вибух взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Також, в Пакистані стався вибух на мітингу. Терорист-смертник підірвав себе поряд з проїжджаючим через село Колачі автомобілем Ікрамуллі Хан Гандапура, лідера пакистанської партії Tehreek-e-Insaf в провінції Хайбер-Пахтунхва.