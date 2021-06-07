У Пакистані фургон зірвався у прірву, семеро загиблих
Фото: у Пакистані мікроавтобус зірвався у прірву (wikipedia.org)
Семеро людей загинули в результаті падіння пасажирського мікроавтобуса в прірву на північному заході Пакистану. Ще троє травмовані.
Про це повідомляє AP.
Представник рятувальної служби Пакистану Ахмед Файзі заявив, що фургон впав у річку Сирена в провінції Хайбер-Пахтунхва. За його словами, очевидно, фургон рухався з надмірною швидкістю і не встиг загальмувати перед різким поворотом.
Уточнюється, що серед загиблих - четверо чоловіків, дві жінки і один хлопчик. В результаті ДТП травми отримали троє дітей, їх госпіталізували.
Нагадавши, у Туреччині автобус з туристами потрапив у ДТП. Кілька людей отримали травми, одна людина загинула.
Раніше повідомлялося, що в результаті аварії в Єгипті також загинули туристи.