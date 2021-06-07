ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Пакистані фургон зірвався у прірву, семеро загиблих

Новость на русском →
Пакистан, Понеділок 07 червня 2021 06:02
У Пакистані фургон зірвався у прірву, семеро загиблих Фото: у Пакистані мікроавтобус зірвався у прірву (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Семеро людей загинули в результаті падіння пасажирського мікроавтобуса в прірву на північному заході Пакистану. Ще троє травмовані.

Про це повідомляє AP.

Представник рятувальної служби Пакистану Ахмед Файзі заявив, що фургон впав у річку Сирена в провінції Хайбер-Пахтунхва. За його словами, очевидно, фургон рухався з надмірною швидкістю і не встиг загальмувати перед різким поворотом.

Уточнюється, що серед загиблих - четверо чоловіків, дві жінки і один хлопчик. В результаті ДТП травми отримали троє дітей, їх госпіталізували.

Нагадавши, у Туреччині автобус з туристами потрапив у ДТП. Кілька людей отримали травми, одна людина загинула.

Раніше повідомлялося, що в результаті аварії в Єгипті також загинули туристи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі ДТП
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС