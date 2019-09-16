ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Пакистані допустили можливість ядерної війни з Індією

Новини » Політика    16.09.2019 - 12:03
У Пакистані допустили можливість ядерної війни з Індією
Фото: Імран Хан (flickr.com chathamhouse)

Потенційний конфлікт між Індією та Пакистаном може стати ядерним

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан заявив, що конфлікт між Індією та Пакистаном може перерости в ядерну війну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Імран Хан зазначив, що Пакистан не почне війну першим, але коли б'ються дві ядерні держави, можливий перехід до ядерної війни.

"Пакистан ніколи не почне війну. Я пацифіст, я проти війни. Але що я ясно сказав: коли дві країни з ядерною зброєю б'ються - якщо вони ведуть конвенційну війну - є всі можливості закінчити ядерною війною", - заявив Хан.

На запитання, чи поділяє він думку глави МЗС Пакистану про те, що ситуація може спровокувати ядерну війну, прем'єр-міністр сказав: "Абсолютно".

Імран Хан також додав, що розчарований міжнародною реакцією на рішення індійського прем'єра Нарендри Моді скасувати самоврядування в індійському Кашмірі і звинуватив Індію "в геноциді".

Нагадаємо, 5 серпня уряд Індії скасував спеціальний статус Джамму і Кашмір, який є єдиним штатом країни, населених переважно мусульманами.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у понеділок провів телефонні розмови з прем'єр-міністрами Індії Нарендрою Моді і Пакистану Імраном Ханом. У Білому домі заявили, що Трамп прагне пом'якшити напруженість у Південній Азії після недавнього рішення Індії позбавити автономії частину спірного регіону Кашмір.

Нетаньяху допустив початок війни в Секторі Газа У МЗС Росії заявили про ризик ядерної війни
Новини України ІндіявойнаПакистанядерная война
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся