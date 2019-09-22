В Пакистане автобус врезался в холм, есть жертвы

В Пакистане 22 сентября в результате дорожно-транспортного просшествия погибли по меньшей мере 26 человек и 12 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Dawn.

Как сообщается, автобус, принадлежавший частной компании, направлялся из округа Скарду в город Равалпинди.

"Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в каменистый холм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших есть женщины и дети. Пострадавших доставили в госпиталь в городе Чилас.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в провинции Анталья туристический автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего пострадали около 25 человек. В автобусе ехали туристы из Норвегии и Польши. Авария произошла в районе города Кемер.

Кроме того, в Хмельницкой области ночью 22 сентября произошло ДТП с участием легкового автомобиля. Он столкнулся с электроопорой, в результате чего погибли четыре человека.