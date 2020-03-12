В Пакистане арестовали владельца крупнейшей в стране независимой медиагруппы

Фото: флаг Пакистана (pixabay.com)

Перед своим избранием премьер-министр Пакистана Имран Хан публично заявлял, что если бы пришел к власти, то арестовал бы Рехмана

Власти Пакистана арестовали владельца и главного редактора крупнейшей в стране независимой медиагруппы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что Мера Шакилура Рехмана взяли под стражу в городе Лахор по обвинению в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости 34 года назад.

Пока никаких других подробностей от правоохранительных органов нет.

Отметим, что медиагруппа Рехмана Jang Media Group, в которую входит телеканал GeoTV, неоднократно критиковали власть.

В своем заявлении медиагруппа заявила, что ее имущество было приобретено с соблюдением требований закона и назвала арест главного редактора "нападением на свободу слова".

Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал немедленно освободить Мера Шакилура Рехмана.

Напомним, в 2019 году в Украине зафиксировали 75 случаев применения силы к журналистам. Согласно данным Индекса физической безопасности журналистов, в 12 случаях нападающими есть чиновники, чиновники или депутаты, также в 5 - правоохранители, 3 инциденты произошли с применением оружия.

Как сообщало РБК-Украина, СБУ пришла с обысками на телеканал "1+1". По словам сотрудников телеканала, правоохранители заявили, что журналист Евгений Куксин может быть причастен к сливу прослушивания премьер-министра Гончарука.