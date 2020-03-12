ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Пакистане арестовали владельца крупнейшей в стране независимой медиагруппы

Новости » Происшествия     12.03.2020 - 21:43
В Пакистане арестовали владельца крупнейшей в стране независимой медиагруппы
Фото: флаг Пакистана (pixabay.com)

Перед своим избранием премьер-министр Пакистана Имран Хан публично заявлял, что если бы пришел к власти, то арестовал бы Рехмана

Власти Пакистана арестовали владельца и главного редактора крупнейшей в стране независимой медиагруппы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что Мера Шакилура Рехмана взяли под стражу в городе Лахор по обвинению в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости 34 года назад.

Пока никаких других подробностей от правоохранительных органов нет.

Отметим, что медиагруппа Рехмана Jang Media Group, в которую входит телеканал GeoTV, неоднократно критиковали власть.

В своем заявлении медиагруппа заявила, что ее имущество было приобретено с соблюдением требований закона и назвала арест главного редактора "нападением на свободу слова".

Комитет защиты журналистов (CPJ) призвал немедленно освободить Мера Шакилура Рехмана.

Напомним, в 2019 году в Украине зафиксировали 75 случаев применения силы к журналистам. Согласно данным Индекса физической безопасности журналистов, в 12 случаях нападающими есть чиновники, чиновники или депутаты, также в 5 - правоохранители, 3 инциденты произошли с применением оружия.

Как сообщало РБК-Украина, СБУ пришла с обысками на телеканал "1+1". По словам сотрудников телеканала, правоохранители заявили, что журналист Евгений Куксин может быть причастен к сливу прослушивания премьер-министра Гончарука.

Суд арестовал мужчину, который напал на сотрудницу полиции в Киеве Сына экс-главы КСУ арестовали по делу о схеме с угнанными элитными авто
Новости Украины арестжурналисты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь