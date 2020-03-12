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У Пакистані заарештували власника найбільшої в країні незалежної медіагрупи

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 21:43
У Пакистані заарештували власника найбільшої в країні незалежної медіагрупи
Фото: прапор Пакистану (pixabay.com)

Перед своїм обранням прем’єр-міністр Пакистану Імран Хан публічно заявляв, що якби прийшов до влади, то заарештував би Рехмана

Влада Пакистану заарештувала власника і головного редактора найбільшої в країні незалежної медіагрупи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що Міра Шакілура Рехмана взяли під варту у місті Лахор за звинуваченням в ухилянні від сплати податків при купівлі нерухомості 34 роки тому.

Наразі жодних інших подробиць від правоохоронних органів немає.

Зазначимо, що медіагрупа Рехмана Jang Media Group, в яку входить телеканал GeoTV, неодноразово критикували владу.

У своїй заяві медіагрупа заявила, що її майно було придбане з дотриманням вимог закону та назвала арешт головного редактора "нападом на свободу слова".

Комітет захисту журналістів (CPJ) закликав негайно звільнити Міра Шакілура Рехмана.

Нагадаємо, у 2019 році в Україні зафіксували 75 випадків застосування сили до журналістів. Згідно з даними Індексу фізичної безпеки журналістів, у 12 випадках нападниками є чиновники, посадовці або депутати, також у 5 - правоохоронці, 3 інциденти сталися із застосуванням зброї.

Як повідомляло РБК-Україна, СБУ прийшла з обшуками на телеканал "1+1". За словами співробітників телеканалу, правоохоронці заявили, що журналіст Євген Куксін може бути причетний до зливу прослуховування прем'єр-міністра Гончарука.

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