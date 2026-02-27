"Відкрита війна": чому між Пакистаном і Афганістаном спалахнули бої

Головне:

З чого все почалося: Пакистан завдав авіаударів по 22 точках в Афганістані - у відповідь на нічні атаки афганських сил вздовж кордону.

Пакистан завдав авіаударів по 22 точках в Афганістані - у відповідь на нічні атаки афганських сил вздовж кордону. Причина конфлікту: Лінія Дюрана, проведена британцями у 1893 році, досі не визнана Афганістаном. Через неї діє угруповання, яке б'є по Пакистану з афганської території.

Лінія Дюрана, проведена британцями у 1893 році, досі не визнана Афганістаном. Через неї діє угруповання, яке б'є по Пакистану з афганської території. Хто сильніший: На папері - Пакистан з його 660 тисячами військових і ядерною зброєю. Але таліби мають дрони, смертників і досвід асиметричної війни.

На папері - Пакистан з його 660 тисячами військових і ядерною зброєю. Але таліби мають дрони, смертників і досвід асиметричної війни. Чим може закінчитися: Таліби одночасно закликають до діалогу й погрожують відплатою. Попереднє перемир'я 2024 року повноцінної угоди так і не принесло.

Кабул прокинувся від вибухів: з чого все почалося

У ніч на четвер, 26 лютого, афганські сили атакували пакистанські позиції вздовж спірного кордону. Кабул назвав це відплатою за попередні удари Пакистану по афганській території. Вони сталися тиждень тому - тоді загинули щонайменше 18 людей.

Пакистан відповів на світанку. Операція отримала назву "Газаб Ліл Хакк" - "Праведна лють".

Згодом речник пакистанської армії генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудрі повідомив, що збройні сили знищили 73 пости талібів уздовж кордону, захопили понад десяток інших позицій, а також ліквідували 115 одиниць бронетехніки та артилерії.

Фото: військові Пакистану обстріляли позиції талібів (Getty Images)

Як 20 років взаємних звинувачень закінчилися новою війною

Після повернення Талібану до влади у 2021 році кількість терористичних нападів у Пакистані різко зросла. За даними пакистанських військових, лише у 2025 році загинули понад 1200 людей - удвічі більше, ніж у рік виведення американських військ.

Ісламабад звинувачує в цьому пакистанське угруповання "Техрік-е-Талібан Пакистан" (ТТП - Ред.), яке, за його словами, діє з афганської території за мовчазної підтримки Кабула. Афганський Талібан це заперечує. Речник уряду талібів Забіхулла Муджахід заявив: "Внутрішній конфлікт у Пакистані є виключно справою цієї країни і не є новою проблемою”.

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф написав в X: "Наше терпіння вичерпалося. Тепер між нами та вами відкрита війна."

Проте нинішні удари - перший випадок, коли Пакистан безпосередньо атакував об'єкти уряду Талібану, а не лише нібито позиції ТТП.

Що таке лінія Дюрана і чому йде війна

Лінія Дюрана завдовжки 2575 км була проведена ще у 1893 році. Вона розрізала пуштунські племінні землі надвоє - і досі ділить найбільшу етнічну групу Афганістану між двома державами.

Фото: де проходить кордон між Афганістаном та Пакистаном (Google Maps).

Пакистан вважає її міжнародно визнаним кордоном - Афганістан ніколи не визнавав законним.

Саме через цей кордон "Техрік-е-Талібан Пакистан" завдає ударів по пакистанській армії. Саме через нього Пакистан проводить свої операції. І саме він став ареною найгострішого зіткнення за останні роки - восени 2024-го, а тепер знову.

Перемир'я, якого вдалось досягти у жовтні 2024 за посередництва Катару та Туреччини, зупинило найкривавіші зіткнення. Але повноцінної угоди так і не вийшло.

Фото: перемир'я між країнами тривало недовго (Getty Images)

Скільки жертв з обох сторін

Щодо кількості жертв, то обидві сторони наводять різні дані. Пакистан повідомив: 274 бійці Талібану вбиті, понад 400 поранені, 12 власних солдатів загинули, 27 отримали поранення.

Афганістан каже про 55 вбитих пакистанських солдатів, 13 загиблих афганських бійців. Окремо - 13 мирних жителів, поранених після удару по таборі біженців у провінції Нангархар. Пакистан факт захоплення своїх солдатів у полон заперечує.

Фото: у результаті нової фази війни є загиблі та поранені (Getty Images).

Ядерна держава проти партизанів: хто сильніший у війні

Якщо порівнювати армії, то Пакистан виглядає значно потужнішим. 660 тисяч військовослужбовців, 465 бойових літаків, включно з американськими F-16 і французькими Mirage, понад 6000 броньованих машин. І - 170 ядерних боєголовок.

Афганський Талібан налічує близько 172 тисячі бійців. Літаків - шість, і невідомо, скільки з них взагалі справні. Бронетехніка - переважно радянського зразка або трофейна американська, залишена після 2021 року.

Але аналітики застерігають від поспішних висновків. Абдул Басіт зі Школи міжнародних досліджень ім. С. Раджаратнама сказав CNN, що у талібів є дрони, а це зброя для бідних. Також у них є терористи-смертники.

"Будь-яка відплата з боку афганців відбуватиметься в міських центрах Пакистану. Це рецепт хаосу", - додав він.

В уряді талібів ж кажуть, що Афганістан хоче "діалогу" - і тут же попереджає, що "рука може дістатися до їхніх ший”.