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Пакистан викликав "на килим" повіреного у справах Індії після нічної атаки

Середа 07 травня 2025 10:07
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Пакистан викликав "на килим" повіреного у справах Індії після нічної атаки Ілюстративне фото: Пакистан викликав "на килим" повіреного у справах Індії після нічної атаки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство закордонних справ (МЗС) Пакистану викликало тимчасового повіреного у справах Індії "на килим" та висловило протест після нічного індійського обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Пакистану.

Як пише МЗС, вночі Індія вдалась до обстрілів території Пакистану, а також Азад Джамму і Кашміру. Внаслідок атаки загинули й отримали поранення цивільні особи, серед яких були жінки та діти.

"Було заявлено, що кричущий акт агресії з боку Індії є явним порушенням суверенітету Пакистану. Такі дії суперечать Статуту ООН, міжнародному праву та усталеним нормам, що регулюють міждержавні відносини. Пакистан рішуче відкинув безпідставні виправдання Індією своєї ворожої поведінки", - пише відомство.

Також МЗС зазначає, що пакистанська сторона попередила Індію, що її агресія становить "серйозну загрозу для регіонального миру і стабільності".

Індія атакувала Пакистан

22 квітня група озброєних людей атакувала туристів у місті Пахалгам, внаслідок чого загинули десятки громадян Індії та один громадянин Непалу. Тоді ж відповідальність за атаку взяв на себе "Кашмірський опір". Нью-Делі, своєю чергою, звинуватило в атаці Пакистан, але Ісламабад відкинув ці звинувачення.

Пізніше Індія закрила прикордонний перехід в регіоні, а також запровадила обмеження щодо віз та оголосила про вихід з Договору про води Інду. В подальші тижні обидві країни привели свою армію до повної боєготовності.

У ніч на 7 травня Індія розпочала військову операцію на території пакистанських районів Кашміру.

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