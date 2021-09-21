Пакистан не спешит признавать правительство талибов в Афганистане, - глава МИД

Талибам придется приложить усилия, чтоб добиться мирового признания их правительства в Афганистане. Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По его словам, если талибы хотят признания и помощи в восстановлении Афганистана, как пострадавшей от войны страны, то "они должны быть более чуткими и более восприимчивыми к международному мнению и нормам".

Он отметил, что страны будут следить за развитием событий в Афганистане, прежде чем рассмотрят вопрос о признании правительства талибов.

"Я не думаю, что на данном этапе кто-то спешит признавать", - отметил он.

Также он заявил, что целью Пакистана является мир и стабильность в Афганистане.

"Мы хотели бы предложить афганцам создать инклюзивное правительство", - отметил глава МИД Пакистана.

По его словам, первоначальные заявления талибов показывают, что они не против этой идеи

"Давайте посмотрим", - сказал он.