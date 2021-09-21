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Пакистан не спешит признавать правительство талибов в Афганистане, - глава МИД

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Пакистан, Вторник 21 сентября 2021 07:45
Пакистан не спешит признавать правительство талибов в Афганистане, - глава МИД Фото: Пакистан не спешит признавать правительство талибов (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Талибам придется приложить усилия, чтоб добиться мирового признания их правительства в Афганистане. Об этом сообщил министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По его словам, если талибы хотят признания и помощи в восстановлении Афганистана, как пострадавшей от войны страны, то "они должны быть более чуткими и более восприимчивыми к международному мнению и нормам".

Он отметил, что страны будут следить за развитием событий в Афганистане, прежде чем рассмотрят вопрос о признании правительства талибов.

"Я не думаю, что на данном этапе кто-то спешит признавать", - отметил он.

Также он заявил, что целью Пакистана является мир и стабильность в Афганистане.

"Мы хотели бы предложить афганцам создать инклюзивное правительство", - отметил глава МИД Пакистана.

По его словам, первоначальные заявления талибов показывают, что они не против этой идеи

"Давайте посмотрим", - сказал он.

Также Куреши выразил надежду, что "Талибан" выполнит свое обещание в вопросе образования для женщин. Он надеется, что девочкам и женщинам будет разрешено ходить в школу, колледж и университет.

Напомним, что талибы настаивают на возвращении мужчин и мальчиков в школы Афганистана. Речь идет об учениках и о педагогах мужского пола, при этом женщины не упоминаются.

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Талибан Афганистан
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