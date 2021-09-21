Пакистан не поспішає визнавати уряд талібів в Афганістані, - глава МЗС

Талібам доведеться докласти зусиль, щоб домогтися світового визнання їх уряду в Афганістані. Про це повідомив міністр закордонних справ Пакистан у Шах Махмуд Куреши.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За його словами, якщо таліби хочуть визнання і допомоги у відновленні Афганістану, як постраждалої від війни країни, то "вони повинні бути більш чуйними й більш сприйнятливими до міжнародної думки та норм".

Він зазначив, що країни стежитимуть за розвитком подій в Афганістані, перш ніж розглянуть питання про визнання уряду талібів.

"Я не думаю, що на даному етапі хтось поспішає визнавати", - зазначив він.

Також він заявив, що метою Пакистану є мир і стабільність в Афганістані.

"Ми хотіли б запропонувати афганцям створити інклюзивний уряд", - зазначив глава МЗС Пакистану.

За його словами, початкові заяви талібів показують, що вони не проти цієї ідеї

"Давайте подивимося", - сказав він.