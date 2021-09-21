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Пакистан не поспішає визнавати уряд талібів в Афганістані, - глава МЗС

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Пакистан, Вівторок 21 вересня 2021 07:45
Пакистан не поспішає визнавати уряд талібів в Афганістані, - глава МЗС Фото: Пакистан не поспішає визнавати уряд талібів (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Талібам доведеться докласти зусиль, щоб домогтися світового визнання їх уряду в Афганістані. Про це повідомив міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреши.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За його словами, якщо таліби хочуть визнання і допомоги у відновленні Афганістану, як постраждалої від війни країни, то "вони повинні бути більш чуйними й більш сприйнятливими до міжнародної думки та норм".

Він зазначив, що країни стежитимуть за розвитком подій в Афганістані, перш ніж розглянуть питання про визнання уряду талібів.

"Я не думаю, що на даному етапі хтось поспішає визнавати", - зазначив він.

Також він заявив, що метою Пакистану є мир і стабільність в Афганістані.

"Ми хотіли б запропонувати афганцям створити інклюзивний уряд", - зазначив глава МЗС Пакистану.

За його словами, початкові заяви талібів показують, що вони не проти цієї ідеї

"Давайте подивимося", - сказав він.

Також Куреші висловив сподівання, що "Талібан" виконає свою обіцянку в питанні освіти для жінок. Він сподівається, що дівчатам і жінкам буде дозволено ходити в школу, коледж та університет.

Нагадаємо, що таліби наполягають на поверненні чоловіків і хлопчиків до шкіл Афганістану. Йдеться про учнів та про педагогів чоловічої статі, при цьому жінки не згадуються.

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Талібан Афганистан
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