Пакистан не поспішає визнавати уряд талібів в Афганістані, - глава МЗС
Талібам доведеться докласти зусиль, щоб домогтися світового визнання їх уряду в Афганістані. Про це повідомив міністр закордонних справ Пакистану Шах Махмуд Куреши.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За його словами, якщо таліби хочуть визнання і допомоги у відновленні Афганістану, як постраждалої від війни країни, то "вони повинні бути більш чуйними й більш сприйнятливими до міжнародної думки та норм".
Він зазначив, що країни стежитимуть за розвитком подій в Афганістані, перш ніж розглянуть питання про визнання уряду талібів.
"Я не думаю, що на даному етапі хтось поспішає визнавати", - зазначив він.
Також він заявив, що метою Пакистану є мир і стабільність в Афганістані.
"Ми хотіли б запропонувати афганцям створити інклюзивний уряд", - зазначив глава МЗС Пакистану.
За його словами, початкові заяви талібів показують, що вони не проти цієї ідеї
"Давайте подивимося", - сказав він.
Також Куреші висловив сподівання, що "Талібан" виконає свою обіцянку в питанні освіти для жінок. Він сподівається, що дівчатам і жінкам буде дозволено ходити в школу, коледж та університет.
Нагадаємо, що таліби наполягають на поверненні чоловіків і хлопчиків до шкіл Афганістану. Йдеться про учнів та про педагогів чоловічої статі, при цьому жінки не згадуються.