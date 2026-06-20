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Пакистан анонсував про технічні переговори між США та Іраном у Швейцарії

19:05 20.06.2026 Сб
3 хв
Що відомо про майбутню зустріч і що стало проблемою під час переговорів?
aimg Едуард Ткач
Фото: віцепрезидент США Джей Ді Венс (Getty Images)

Завтра, у неділю, 21 червня, у Швейцарії відбудуться технічні переговори між США та Іраном. Віцепрезидент США Джей Ді Венс планує вилетіти на зустріч уже сьогодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС Пакистану в соцмережі X та видання CNN.

Як повідомили в пакистанському міністерстві, "переговори на технічному рівні" мають відбутися на швейцарському гірському курорті Бюргершток, а в обговореннях у якості посередників візьмуть участь представники Пакистану та Катару.

"Пакистан продовжує сприяти цьому процесу в якості посередника з метою просування домовленостей, досягнутих у рамках Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння", - йдеться у заяві.

Наразі Іран і США вже підтвердили, що направляють делегації на швейцарські переговори, незважаючи на те, що триваючі бойові дії Ізраїлю в Лівані загрожують зірвати дипломатичний процес.

Читайте також: Іран може відмовитися від ядерних переговорів із США у Швейцарії

Тим часом джерело CNN повідомило, що віцепрезидент США Джей Ді Венс, як очікується, в рамках підготовки до переговорів вирушить до Швейцарії вже сьогодні. Час його від’їзду поки що невідомий.

При цьому спеціальний посланник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер уже перебувають на місці. Вони займаються технічними аспектами переговорів.

"Ми сплануємо переговори, коли прибудуть представники іранського уряду, а також урядів Катару та Пакистану. Це може статися вже завтра, але такі речі завжди трохи змінюються", - сказав Венс в інтерв’ю Fox News, відповідаючи на запитання про свій графік.

Він додав, що плани його поїздки, які змінилися за останній тиждень, є "тонким координаційним танцем", у якому необхідно враховувати "дипломатичні протоколи".

Також CNN зазначає, що сьогодні глава МЗС Ірану Аббас Арагчі провів зустріч із главою МВС Пакистану Мохсіном Накві. Пакистанський чиновник намагався переконати Іран у тому, що країна може залишатися за столом переговорів, оскільки США чинять достатній тиск на Ізраїль, щоб той припинив удари по Лівану.

Додамо, що ліванський конфлікт став ключовою перешкодою на початковому етапі 60-денного періоду, який необхідний сторонам для досягнення остаточної угоди про припинення війни.

Угода між США та Іраном

Нагадаємо, в ніч на 18 червня президент США Дональд Трамп заявив, що підписав рамкову угоду з Іраном. Офіційна церемонія планувалася на п’ятницю, проте сторони змогли домовитися раніше.

Цей документ фактично відкрив Ормузьку протоку та надав обом країнам 60 днів для проведення переговорів щодо ядерної програми Ірану й досягнення остаточної угоди про завершення війни.

При цьому вже сьогодні в Ірані заявили, що знову закривають Ормузьку протоку. Приємним доповненням стало те, що Ізраїль атакує Ліван. При цьому Венс заперечує, що протока закрита.

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