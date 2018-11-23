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Пакистан назвал атаку на консульство Китая попыткой подорвать торговую сделку

Новости » Политика    23.11.2018 - 11:48
Пакистан назвал атаку на консульство Китая попыткой подорвать торговую сделку
Фото: премьер Пакистана Имран Хан (flickr.com)

Премьер Пакистана заявил, что террористы не добьются отмены торговой сделки

Премьер-министр Пакистана Имран Хан считает сегодняшнее нападение на консульство Китая в Карачи попыткой подорвать торговые соглашения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Хана в Twitter.

В частности, Хан заявил, что неудавшаяся атака на китайское консульство в Карачи была реакцией на беспрецедентные торговые соглашения между Исламабадом и Пекином.

"Атака должна была напугать китайских инвесторов и подорвать CPEC (торговая сделка, - ред.). Действия террористов не будут успешными", - добавил Хан.

Отметим, утром в Карачи трое боевиков пытались проникнуть в консульство Китая, однако были перехвачены охраной на контрольно-пропускном пункте. В связи с этим они устроили стрельбу и убили двух полицейских. Силы безопасности ликвидировали нападавших.

Напомним, сегодня утром на северо-западе Пакистане в городе Хангу произошел взрыв возле центральной мечети. В результате теракта, по предварительным данным, погибли 25 человек, еще 35 получили ранения. Местные силы безопасности оцепили близлежащие районы, причина взрыва уточняется.

 

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