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Пакистан назвав атаку на консульство Китаю спробою підірвати торговельну угоду

Новини » Політика    23.11.2018 - 11:48
Пакистан назвав атаку на консульство Китаю спробою підірвати торговельну угоду
Фото: прем'єр Пакистану Імран Хан (flickr.com)

Прем'єр Пакистану заявив, що терористи не доб'ються скасування торгової угоди

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан вважає сьогоднішній напад на консульство Китаю в Карачі спробою підірвати торговельні угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посаду Хана в Twitter.

Зокрема, Хан заявив, що невдала атака на китайське консульство в Карачі була реакцією на безпрецедентні торгові угоди між Ісламабадом і Пекіном.

"Атака повинна була налякати китайських інвесторів і підірвати CPEC (торгова угода, - ред.). Дії терористів не будуть успішними", - додав Хан.

Зазначимо, вранці в Карачі троє бойовиків намагалися проникнути в консульство Китаю, проте були перехоплені охороною на контрольно-пропускному пункті. У зв'язку з цим вони влаштували стрілянину і вбили двох поліцейських. Сили безпеки ліквідували нападників.

Нагадаємо, сьогодні вранці на північному заході Пакистану в місті Хангу стався вибух біля центральної мечеті. В результаті теракту, за попередніми даними, загинули 25 людей, ще 35 отримали поранення. Місцеві сили безпеки оточили прилеглі райони, причина вибуху уточнюється.

 

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