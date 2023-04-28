Пакистан купує російську нафту за згодою США, - дипломат

"Ми розмістили перше замовлення на російську нафту, і це було зроблено в консультації з урядом США. Між Вашингтоном та Ісламабадом немає жодних розбіжностей щодо цього", - заявив Хан.

За його словами, американські дипломати припустили, що Пакистан може вільно купувати все, що нижче або вище за встановлену цінову межу, і країна дотримується цієї угоди.

"Я думаю, що Вашингтон згоден з цим", - додав Хан, не вдаючись до подробиць.

Він виступив лише за кілька годин після того, як прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф заявив парламенту в Ісламабаді, що його уряд незабаром має отримати першу партію російської сирої нафти.