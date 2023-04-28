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Пакистан покупает российскую нефть с согласия США, - дипломат

Фото: Пакистан покупает российскую нефть с согласия США (facebook.com/TMS-Tankers)
Автор: Константин Широкун

Пакистан покупает российскую сырую нефть со скидкой при одобрении Соединенных Штатов. Первая партия в страну прибудет в страну в ближайшее время.

Об этом заявил посол Пакистана в США Масуд Хан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Мы разместили первый заказ на российскую нефть, и это было сделано в консультации с правительством США. Между Вашингтоном и Исламабадом нет никаких разногласий на этот счет", - заявил Хан.

По его словам, американские дипломаты предположили, что Пакистан может свободно покупать все, что ниже или выше установленного ценового предела, и страна соблюдает это соглашение.

"Я думаю, что Вашингтон согласен с этим", — добавил Хан, не вдаваясь в подробности.

Он выступил всего через несколько часов после того, как премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил парламенту в Исламабаде, что его правительство вскоре должно получить первую партию российской сырой нефти.

На прошлой неделе министр нефти Мусадик Малик заявил, что Пакистан впервые закупил российскую сырую нефть по сниженной цене, и в следующем месяце груз будет доставлен в страну по морю. Подробностей он не сообщил, заявив, что Исламабад планирует увеличить объем импорта до 100 тысяч баррелей в сутки, если первая сделка с Москвой пройдет гладко.

Министр энергетики России Николай Шульгинов в январе возглавил делегацию в Исламабад для проведения переговоров по сделке, после чего он заявил, что экспорт нефти в Пакистан может начаться после марта. Малик передал в Москву предложение провести переговоры по сделке в конце прошлого года.

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