"Пакеты малыша" с начала года получили более 47 тысяч семей, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что "пакеты малыша" с начала этого года получили более 47 тысяч семей. А более 76 тысяч семей - деньги на социальные карты.

Об этом она заявила в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"С начала текущего года более 47 тысяч семей получили "пакеты малыша", а больше 76 тысяч семей получили деньги на социальные карты. Сеть магазинов, где можно приобрести детские товары по социальным картам, постоянно расширяется", - отметила министр. Лазебная подчеркнула, что сейчас это почти 4000 магазинов, из которых 222 - интернет-магазины.