RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Пакунки малюка" з початку року отримали понад 47 тисяч сімей, - Лазебна

Автор: Юлія Струк

Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що "пакунки малюка" з початку цього року отримали понад 47 тисяч сімей. А понад 76 тисяч сімей - гроші на соціальні картки.

Про це вона заявила у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"З початку поточного року понад 47 тисяч сімей отримали "пакунки малюка", а більше 76 тисяч сімей отримали гроші на соціальні картки. Мережа магазинів, де можна придбати дитячі товари за соціальними картками, постійно розширюється", - зазначила міністр.

Лазебна підкреслила, що зараз це майже 4 тисячі магазинів, з яких 222 - інтернет-магазини.

Нагадаємо, в Україні відновили закупівлі "пакунків малюка" через Prozorrо: 14 квітня закон набрав чинності.

Раніше на законодавчому рівні не було закріплено орган, відповідальний за призначення і виплату допомоги "пакет малюка". Цей закон закріплює повноваження з призначення і виплати такого виду держдопомоги органами соціального захисту населення за місцем проживання батьків (усиновителів, опікуна, піклувальника) новонародженого.

Як писало РБК-Україна, на позачерговому засіданні в кінці березня Верховна рада схвалила цей закон у другому читанні.

Так, "пакети малюка" і раніше купували через Prozzoro, але через проблеми із закупівлями парламент схвалив закон, щоб купувати їх через Управління ООН.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Міністерство соціальної політикипакет малыша