"Пакунки малюка" знову купуватимуть виключно через Prozzoro

Фото: "пакунки малюка" (facebook.com/yevheniya.khudzik)

"Пакунки малюка" вже доставили майже в усі області України, крім Тернопільської, Житомирської та Херсонської. Всі подальші закупівлі "пакунків малюка" будуть здійснюватися через Prozzoro.

Про це написала нардеп Євгенія Кравчук на сторінці у Facebook.

За словами Кравчук, вона та ще декілька нардепів ініціювала нараду з представниками Кабміну, Офісу президента, Федерації роботодавців України та іншими парламентарями щодо питання якнайшвидшого придбання "пакунків малюка" через Prozorro.

"У 2020-му році через провал міністерством закупівель Верховна рада була змушена ухвалити спеціальний закон, що дозволив батькам отримувати бейбі-бокси. Сподіваюся, цього разу у тісній співпраці ми зможемо знайти оптимальне рішення та уникнути будь-якого зволікання", - заявила нардеп.

Нагадаємо, "пакунки малюка" і раніше купували через Prozzoro, але через проблеми з закупівлями Раді довелося ухвалювати закон, щоб купувати "пакунки малюка" через Управління ООН з обслуговування проектів.

Як писало РБК-Україна, через місяць після цього Кабмін відновив видачу "пакунку малюка". Водночас уряд запровадив грошову виплату у разі неможливості видачі "пакунку малюка" в натуральній формі.