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"Пакеты малыша" начали доставлять в регионы, - Минсоцполитики

Киев, Вторник 26 января 2021 18:49
"Пакеты малыша" начали доставлять в регионы, - Минсоцполитики
Фото: "пакет малыша" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В регионы Украины начали доставлять "пакеты малыша" для новорожденных. Ожидается, что все области получат бэби-боксы на этой неделе.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

Сообщается, что "пакеты малыша" доставлены в роддомы и структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и Киева.

В министерстве добавили, что до конца января "пакеты малыша" будут доставлены во все регионы Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что выдача "пакетов малыша" задерживалась из-за смены организации, которая их закупает. По состоянию на середину января они отсутствовали почти во всех роддомах Киева, и роженицам предлагали не ждать и получать монетизированную помощь.

При этом Национальная социальная служба уточняла адреса поставок бэби-боксов в районные центры соцобеспечения для выдачи семьям, в которых дети родились в период с 24 по 31 декабря 2020 года.

Отметим, в ноябре Кабинет министров возобновил выдачу "пакета малыша" в натуральной и денежной форме.

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Новости Украины Общество Министерство социальной политикипакет малыша

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