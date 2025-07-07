"Пакунок школяра": у Мінсоцполітики пояснили, як можна буде отримати допомогу

В Україні запустили програму "Пакунок школяра", у рамках якої батьки школярів 1 класу зможуть отримати грошову допомогу. Заявки можна буде подавати через "Дію" або ПФУ.

За її словами, "Пакунок школяра" буде доступний після того, як батьки запишуть свою дитину до школи. Шкільна система передаватиме цю інформацію до Пенсійного фонду України.

"У "Дії" людям буде приходити push-повідомлення, що вони можуть отримати таку допомогу. Далі вони підтверджують заявкою через "Дію", що готові, і на їхню спеціальну віртуальну картку в "Дії" зараховують гроші". Усе дуже просто", - уточнила вона.

Міністр уточнила, що в разі, якщо у батьків немає "Дії", вони можуть прийти до Пенсійного фонду і підписати відповідну заяву на отримання допомоги в будь-якому сервісному центрі. Для цього їм необхідно буде вказати рахунок для зарахування коштів.

Жолнович звернула увагу, що батьки не зможуть витратити гроші на ті товари, які не пов'язані з дітьми. Наприклад, алкоголь. При цьому покупки можна буде здійснювати як в онлайн, так і в офлайн магазинах.

"Є спеціальні магазини, там є спеціальні коди за такою класифікацією діяльності, і це можливо зробити в спеціальних дитячих магазинах, які мають відповідний код діяльності, і також у тих магазинах, які торгують і дорослими, і дитячими товарами, де є відділ дитячих товарів", - розповіла вона.

За словами Жолнович, магазини своєю чергою також повинні будуть підтверджувати, на що було витрачено кошти.