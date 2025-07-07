"Пакет школьника": в Минсоцполитики объяснили, как можно будет получить помощь

В Украине запустили программу "Пакет школьника", в рамках которой родители школьников 1 класса смогут получить денежную помощь. Заявки можно будет подавать через "Дию" или ПФУ.

По ее словам, "Пакет школьника" будет доступен после того, как родители запишут своего ребенка в школу. Школьная система будет передавать эту информацию в Пенсионный фонд Украины.

"В "Дії" людям будет приходить push-уведомление, что они могут получить такую помощь. Далее они подтверждают заявкой через "Дію", что готовы, и на их специальную виртуальную карту в "Дії" зачисляют деньги". Все очень просто", - уточнила она.

Министр уточнила, что в случае, если у родителей нет "Дії", они могут прийти в Пенсионный фонд и подписать соответствующее заявление на получение помощи в любом сервисном центре. Для этого им необходимо будет указать счет для зачисления средств.

Жолнович обратила внимание, что родители не смогут потратить деньги на те товары, которые не связаны с детьми. К примеру, алкоголь. При этом покупки можно будет совершать как в онлайн, так и в офлайн магазинах.

"Есть специальные магазины, там есть специальные коды по такой классификации деятельности, и это возможно сделать в специальных детских магазинах, которые имеют соответствующий код деятельности, и также в тех магазинах, которые торгуют и взрослыми и детскими товарами, где есть отдел детских товаров", - рассказала она.

По словам Жолнович, магазины в свою очередь также должны будут подтверждать, на что были потрачены средства.