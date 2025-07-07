"Пакет школьника": в Минсоцполитики объяснили, как можно будет получить помощь
В Украине запустили программу "Пакет школьника", в рамках которой родители школьников 1 класса смогут получить денежную помощь. Заявки можно будет подавать через "Дию" или ПФУ.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
По ее словам, "Пакет школьника" будет доступен после того, как родители запишут своего ребенка в школу. Школьная система будет передавать эту информацию в Пенсионный фонд Украины.
"В "Дії" людям будет приходить push-уведомление, что они могут получить такую помощь. Далее они подтверждают заявкой через "Дію", что готовы, и на их специальную виртуальную карту в "Дії" зачисляют деньги". Все очень просто", - уточнила она.
Министр уточнила, что в случае, если у родителей нет "Дії", они могут прийти в Пенсионный фонд и подписать соответствующее заявление на получение помощи в любом сервисном центре. Для этого им необходимо будет указать счет для зачисления средств.
Жолнович обратила внимание, что родители не смогут потратить деньги на те товары, которые не связаны с детьми. К примеру, алкоголь. При этом покупки можно будет совершать как в онлайн, так и в офлайн магазинах.
"Есть специальные магазины, там есть специальные коды по такой классификации деятельности, и это возможно сделать в специальных детских магазинах, которые имеют соответствующий код деятельности, и также в тех магазинах, которые торгуют и взрослыми и детскими товарами, где есть отдел детских товаров", - рассказала она.
По словам Жолнович, магазины в свою очередь также должны будут подтверждать, на что были потрачены средства.
"Пакет школьника"
Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство вводит новые выплаты - "Пакет школьника".
Родители, чьи дети идут в первый класс, смогут получить 5 тысяч гривен и потратить их на приобретение необходимых для ребенка товаров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.