ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Пакет школьника": в Минсоцполитики объяснили, как можно будет получить помощь

Киев, Понедельник 07 июля 2025 19:33
UA EN RU
"Пакет школьника": в Минсоцполитики объяснили, как можно будет получить помощь Фото: Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине запустили программу "Пакет школьника", в рамках которой родители школьников 1 класса смогут получить денежную помощь. Заявки можно будет подавать через "Дию" или ПФУ.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По ее словам, "Пакет школьника" будет доступен после того, как родители запишут своего ребенка в школу. Школьная система будет передавать эту информацию в Пенсионный фонд Украины.

"В "Дії" людям будет приходить push-уведомление, что они могут получить такую помощь. Далее они подтверждают заявкой через "Дію", что готовы, и на их специальную виртуальную карту в "Дії" зачисляют деньги". Все очень просто", - уточнила она.

Министр уточнила, что в случае, если у родителей нет "Дії", они могут прийти в Пенсионный фонд и подписать соответствующее заявление на получение помощи в любом сервисном центре. Для этого им необходимо будет указать счет для зачисления средств.

Жолнович обратила внимание, что родители не смогут потратить деньги на те товары, которые не связаны с детьми. К примеру, алкоголь. При этом покупки можно будет совершать как в онлайн, так и в офлайн магазинах.

"Есть специальные магазины, там есть специальные коды по такой классификации деятельности, и это возможно сделать в специальных детских магазинах, которые имеют соответствующий код деятельности, и также в тех магазинах, которые торгуют и взрослыми и детскими товарами, где есть отдел детских товаров", - рассказала она.

По словам Жолнович, магазины в свою очередь также должны будут подтверждать, на что были потрачены средства.

"Пакет школьника"

Напомним, ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство вводит новые выплаты - "Пакет школьника".

Родители, чьи дети идут в первый класс, смогут получить 5 тысяч гривен и потратить их на приобретение необходимых для ребенка товаров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство социальной политики Школа Выплаты Дети
Новости
РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Сумской области: какие последствия
РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Сумской области: какие последствия
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского