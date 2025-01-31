Пакет допомоги для України від Швеції та авіакатастрофа у Вашингтоні: новини за 30 січня

Швеція виділила для України найбільший пакет військової допомоги вартістю понад 1 млрд доларів. Тим часом у США вертоліт зіткнувся з пасажирським літаком.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 30 січня, - в матеріалі РБК-Україна .

Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги Україні

Швеція передасть Україні найбільший пакет військової допомоги. Його вартість становить 13,5 млрд шведських крон (близько 1,25 млрд доларів).

Цей пакет також посилить потенціал України у сфері далекобійності. Швеція має намір виділити близько 1 млрд шведських крон на те, щоб Україна могла виробляти ракети і безпілотники великої дальності.

Зіткнулися в повітрі. Що відомо про авіакатастрофу літака і вертольота біля Вашингтона

У США пасажирський літак і військовий гелікоптер зіткнулися в повітрі та впали в річку Потомак біля аеропорту імені Рональда Рейгана неподалік Вашингтона. На місці триває масштабна рятувальна операція, розпочато розслідування.

РБК-Україна в матеріалі зібрало все, що відомо про авіакатастрофу.

Новошахтинський НПЗ у РФ призупинив роботу після атак, там пошкоджено обладнання

Новошахтинський НПЗ, який розташований у Ростовській області Росії, призупинив свою роботу. Там після атаки зафіксовано пошкодження обладнання, розповів керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Він нагадав, що минулого року НПЗ переробив, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти. При цьому завод може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки.

ПАРЄ ухвалила резолюцію про досягнення "миру через силу" в Україні

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) переконливою більшістю голосів ухвалила резолюцію "Європейська прихильність справедливому і міцному миру в Україні". За відповідне рішення проголосували 86 делегатів ПАРЄ, проти не виступив ніхто, 6 делегатів утрималися.

Документ підтримали всі політичні групи (фракції) ПАРЄ, крім "Об'єднаних європейських лівих".

Україна приєдналася до Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, - джерела

Україна стала членом Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО (СІОR). Її членство підтримали одноголосно, повідомили джерела РБК-Україна в Міноборони.

Україна приєдналася до CIOR в особі Української асоціації офіцерів резерву та ветеранів.

Штрафів не буде. Обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК, - Верещук

В Україні обмежено придатним продовжують термін повторного проходження ВЛК до 5 червня, зазначила заступниця керівника ОП Ірина Верещук.

Тож ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти медкомісію до 5 лютого, і не оголошуватимуть у розшук.