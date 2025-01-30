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Новошахтинський НПЗ у РФ призупинив роботу після атак, там пошкоджено обладнання

Четвер 30 січня 2025 10:55
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Новошахтинський НПЗ у РФ призупинив роботу після атак, там пошкоджено обладнання Ілюстративне фото: Новошахтинський НПЗ у РФ призупинив роботу після атак (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Новошахтинський НПЗ, який знаходиться у Ростовській області Росії, призупинив свою роботу. Там після атаки зафіксовано пошкодження обладнання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко у Telegram.

"Новошахтинський НПЗ, що у ростовській області РФ, зараз призупинив роботу після атак", - написав Коваленко.

Він нагадав, що минулого року НПЗ переробив, за різними оцінками, від 3 млн тонн нафти. При цьому завод може переробляти 7,5 млн тонн, але працювати на повну йому заважали атаки.

Зараз там пошкоджено обладнання.

Атака на НПЗ у Новошахтинську

Остання відома атака на НПЗ відбулась у ніч на 19 грудня минулого року. Як заявив тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь після атаки сталось загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.

Тоді ж Коваленко розповів, що уражений вночі нафтопереробний завод у російському Новошахтинську відіграє важливу роль для оборонної промисловості Російської Федерації.

А 24 грудня минулого року у мережі з'явились супутникові знімки наслідків атаки на Новошахтинський НПЗ. На знімках відео, що під час атаки згорів щонайменше один резервуар з паливом.

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