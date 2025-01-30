Пакет допомоги Україні від Швеції: частину коштів направлять на ВПК в рамках "данської моделі"

Швеція виділила рекордний пакет допомоги Україні. Частина коштів піде на виробництво зброї в Україні в межах "данської моделі".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова.

За його словами, Швеція оголосила про новий рекордний пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів, який є найбільшим в історії країни.

"178 млн доларів буде спрямовано на підтримку виробництва озброєнь в Україні в межах "данської моделі", зокрема 90 млн доларів - на далекобійні ракети та дрони", - зазначив він.

Крім того, Україна отримає додаткові бойові катери CB90 для посилення флоту, а також протитанкові ракети, вантажівки, боєприпаси та інше обладнання, необхідне для захисту України.

Що таке "данська модель"

Ще у листопаді минулого року повідомлялось, що Україна та Данія узгоджують нову інвестиційну ініціативу "Данська модель 2.0". Вона передбачає посилення співпраці у виробництві зброї та розвитку технологій.

У Міноборони України пояснювали, що "данська модель" передбачає пряме фінансування українських оборонних підприємств урядами інших країн, що дозволяє одночасно посилювати обороноздатність та підтримувати економіку.

"Завдяки цьому підходу вже профінансовано виробництво критично важливого озброєння, зокрема самохідних артилерійських установок "Богдана", - зазначали тоді у міністерстві.