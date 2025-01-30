Пакет помощи Украине от Швеции: часть средств направят на ВПК в рамках "датской модели"

Швеция выделила рекордный пакет помощи Украине. Часть средств пойдет на производство оружия в Украине в рамках "датской модели".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

По его словам, Швеция объявила о новом рекордном пакете военной помощи на 1,2 млрд долларов, который является крупнейшим в истории страны.

"178 млн долларов будет направлено на поддержку производства вооружений в Украине в рамках "датской модели", в частности 90 млн долларов - на дальнобойные ракеты и дроны", - отметил он.

Кроме того, Украина получит дополнительные боевые катера CB90 для усиления флота, а также противотанковые ракеты, грузовики, боеприпасы и другое оборудование, необходимое для защиты Украины.

Что такое "датская модель"

Еще в ноябре прошлого года сообщалось, что Украина и Дания согласовывают новую инвестиционную инициативу "Датская модель 2.0". Она предусматривает усиление сотрудничества в производстве оружия и развития технологий.

В Минобороны Украины объясняли, что "датская модель" предусматривает прямое финансирование украинских оборонных предприятий правительствами других стран, что позволяет одновременно усиливать обороноспособность и поддерживать экономику.

"Благодаря этому подходу уже профинансировано производство критически важного вооружения, в частности самоходных артиллерийских установок "Богдана", - отмечали тогда в министерстве.