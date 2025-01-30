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Пакет помощи Украине от Швеции: часть средств направят на ВПК в рамках "датской модели"

Киев, Четверг 30 января 2025 19:20
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Пакет помощи Украине от Швеции: часть средств направят на ВПК в рамках "датской модели" Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Швеция выделила рекордный пакет помощи Украине. Часть средств пойдет на производство оружия в Украине в рамках "датской модели".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра обороны Украины Рустема Умерова.

По его словам, Швеция объявила о новом рекордном пакете военной помощи на 1,2 млрд долларов, который является крупнейшим в истории страны.

"178 млн долларов будет направлено на поддержку производства вооружений в Украине в рамках "датской модели", в частности 90 млн долларов - на дальнобойные ракеты и дроны", - отметил он.

Кроме того, Украина получит дополнительные боевые катера CB90 для усиления флота, а также противотанковые ракеты, грузовики, боеприпасы и другое оборудование, необходимое для защиты Украины.

Что такое "датская модель"

Еще в ноябре прошлого года сообщалось, что Украина и Дания согласовывают новую инвестиционную инициативу "Датская модель 2.0". Она предусматривает усиление сотрудничества в производстве оружия и развития технологий.

В Минобороны Украины объясняли, что "датская модель" предусматривает прямое финансирование украинских оборонных предприятий правительствами других стран, что позволяет одновременно усиливать обороноспособность и поддерживать экономику.

"Благодаря этому подходу уже профинансировано производство критически важного вооружения, в частности самоходных артиллерийских установок "Богдана", - отмечали тогда в министерстве.

Помощь Украине от Швеции

30 января стало известно, что Швеция передаст Украине самый большой пакет военной помощи. Его стоимость составляет 13,5 млрд шведских крон (около 1,25 млрд долларов).

В частности, этот пакет усилит потенциал Украины в сфере дальнобойности. Швеция намерена выделить около 1 млрд шведских крон на то, чтобы Украина могла производить ракеты и дроны большой дальности.

Напомним, летом 2024 года Швеция присоединяется к сотрудничеству по беспилотным летательным аппаратам для Украины, более известной как Международная коалиция беспилотников.

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