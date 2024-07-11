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Швеція приєдналася до коаліції безпілотників для України

Четвер 11 липня 2024 15:14
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Швеція приєдналася до коаліції безпілотників для України Фото: міністр оборони Швеції Пол Йонсон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Швеція приєднується до співпраці щодо безпілотних літальних апаратів для України, більш відомої як Міжнародна коаліція безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Швеції.

Швеція разом з іншими країнами шляхом спільних закупівель підтримуватиме Збройні сили України дронами. У програму також може бути включено системне навчання.

Міністр оборони Швеції Поль Йонсон підписав угоду про приєднання до коаліції безпілотників від імені Стокгольма на саміті НАТО у Вашингтоні.

"Дрони стали важливою частиною сучасної війни і мають величезне значення для України, щоб мати змогу зупиняти атаки Росії, насамперед на землі, і збирати інформацію на полі бою. Разом з іншими країнами ми підтримуватимемо Україну в коаліції з безпілотників щодо закупівель, постачання та навчання пілотів дронів", - заявив він.

Міністр зазначив, що участь Швеції в коаліції дронів додає важливий досвід і знання для розвитку шведського оборонного потенціалу в цій галузі.

Коаліція безпілотників

Союзні країни об'єдналися в коаліцію безпілотників, щоб допомогти Україні протистояти російській агресії. Одним із важливих кроків у цьому напрямку стало створення коаліції з питань безпілотників. Ця ініціатива передбачає закупівлю та передачу Україні дронів для посилення її обороноздатності.

Зазначимо, що також міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписав угоду про міжнародне співробітництво у галузі безпілотників.

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