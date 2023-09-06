Пакет допомоги Україні на мільярд доларів. США розповіли, куди підуть гроші

Сполучені Штати Америки виділили для України новий пакет допомоги, вартість якого сягає понад 1 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу США.
Про виділення чергового пакету допомоги України під час робочого візиту до Києва оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.
компоненти системи ППО;
керовані реактивні системи залпового вогню для HIMARS;
боєприпаси та системи зв’язку;
100 млн доларів для підтримки довгострокових військових потреб;
90,5 млн на допомогу з розмінування;
300 млн на підтримку зусиль правоохоронних органів щодо відновлення та підтримки правопорядку на звільнених територіях, включаючи міста та села, які зазнають постійних обстрілів з боку Росії;
206 млн на гуманітарну допомогу;
5,4 млн конфіскованих активів олігархів для підтримки реінтеграції та реабілітації ветеранів;
203 млн на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, верховенства права та сектору правосуддя, підтримку ключових реформ у сфері боротьби з корупцією, на створення потенціалу для розслідування військових злочинів, скоєних Росією;
У Держдепі зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати надали через механізми Світового банку 43,2 млрд доларів допомоги у сфері безпеки, 2,9 млрд гуманітарної допомоги та 20,5 млрд бюджетної підтримки.
6 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув із робочим візитом до Києва. Голова держдепу зустрівся із Володимиром Зеленським, де натякнув на зустріч президента США Джо Байден з українським лідером.
Також, Блінкен провів зустріч з міністорм закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вони обговорили можливі постачання далекобійних ракет ATACMS.
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