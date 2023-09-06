Пакет допомоги Україні на мільярд доларів. США розповіли, куди підуть гроші

Про виділення чергового пакету допомоги України під час робочого візиту до Києва оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Що входить до його складу

компоненти системи ППО;

керовані реактивні системи залпового вогню для HIMARS;

боєприпаси та системи зв’язку;

100 млн доларів для підтримки довгострокових військових потреб;

90,5 млн на допомогу з розмінування;

300 млн на підтримку зусиль правоохоронних органів щодо відновлення та підтримки правопорядку на звільнених територіях, включаючи міста та села, які зазнають постійних обстрілів з боку Росії;

206 млн на гуманітарну допомогу;

5,4 млн конфіскованих активів олігархів для підтримки реінтеграції та реабілітації ветеранів;

203 млн на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, верховенства права та сектору правосуддя, підтримку ключових реформ у сфері боротьби з корупцією, на створення потенціалу для розслідування військових злочинів, скоєних Росією;

У Держдепі зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати надали через механізми Світового банку 43,2 млрд доларів допомоги у сфері безпеки, 2,9 млрд гуманітарної допомоги та 20,5 млрд бюджетної підтримки.

Візит Блінкена до Києва

6 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув із робочим візитом до Києва. Голова держдепу зустрівся із Володимиром Зеленським, де натякнув на зустріч президента США Джо Байден з українським лідером.

Також, Блінкен провів зустріч з міністорм закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вони обговорили можливі постачання далекобійних ракет ATACMS.