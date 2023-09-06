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Пакет допомоги Україні на мільярд доларів. США розповіли, куди підуть гроші

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки виділили для України новий пакет допомоги, вартість якого сягає понад 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу США.

Про виділення чергового пакету допомоги України під час робочого візиту до Києва оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен. 

Що входить до його складу

  • компоненти системи ППО;

  • керовані реактивні системи залпового вогню для HIMARS;

  • боєприпаси та системи зв’язку;

  • 100 млн доларів для підтримки довгострокових військових потреб;

  • 90,5 млн на допомогу з розмінування;

  • 300 млн на підтримку зусиль правоохоронних органів щодо відновлення та підтримки правопорядку на звільнених територіях, включаючи міста та села, які зазнають постійних обстрілів з боку Росії;

  • 206 млн на гуманітарну допомогу;

  • 5,4 млн конфіскованих активів олігархів для підтримки реінтеграції та реабілітації ветеранів;

  • 203 млн на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, верховенства права та сектору правосуддя, підтримку ключових реформ у сфері боротьби з корупцією, на створення потенціалу для розслідування військових злочинів, скоєних Росією;

У Держдепі зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати надали через механізми Світового банку 43,2 млрд доларів допомоги у сфері безпеки, 2,9 млрд гуманітарної допомоги та 20,5 млрд бюджетної підтримки.

Візит Блінкена до Києва

6 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен прибув із робочим візитом до Києва. Голова держдепу зустрівся із Володимиром Зеленським, де натякнув на зустріч президента США Джо Байден з українським лідером.

Також, Блінкен провів зустріч з міністорм закордонних справ України Дмитром Кулебою. Вони обговорили можливі постачання далекобійних ракет ATACMS.

 

 

 

 

 

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