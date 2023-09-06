Пакет помощи Украине в миллиард долларов. США рассказали, куда пойдут деньги

Соединенные Штаты Америки выделили для Украины новый пакет помощи, стоимость которого составляет более 1 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа США.
О выделении очередного пакета помощи Украины во время рабочего визита в Киев объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
компоненты системы ПВО;
управляемые реактивные системы залпового огня для HIMARS;
боеприпасы и системы связи;
100 млн долларов для поддержания долгосрочных военных нужд;
90,5 млн на помощь по разминированию;
300 млн в поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях, включая города и села, подвергающиеся постоянным обстрелам со стороны России;
206 млн на гуманитарную помощь;
5,4 млн конфискованных активов олигархов для поддержки реинтеграции и реабилитации ветеранов;
203 млн в поддержку прозрачности и подотчетности институтов, верховенства права и сектора правосудия, поддержку ключевых реформ в сфере борьбы с коррупцией, на создание потенциала для расследования военных преступлений, совершенных Россией;
В Госдепе отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставили через механизмы Всемирного банка 43,2 млрд долларов помощи в сфере безопасности, 2,9 млрд гуманитарной помощи и 20,5 млрд бюджетной поддержки.
6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Киев. Глава госдепа встретился с Владимиром Зеленским, где намекнул на встречу президента США Джо Байден с украинским лидером.
Также, Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS.
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