Пакет помощи Украине в миллиард долларов. США рассказали, куда пойдут деньги

О выделении очередного пакета помощи Украины во время рабочего визита в Киев объявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Что входит в его состав

компоненты системы ПВО;

управляемые реактивные системы залпового огня для HIMARS;

боеприпасы и системы связи;

100 млн долларов для поддержания долгосрочных военных нужд;

90,5 млн на помощь по разминированию;

300 млн в поддержку усилий правоохранительных органов по восстановлению и поддержанию правопорядка на освобожденных территориях, включая города и села, подвергающиеся постоянным обстрелам со стороны России;

206 млн на гуманитарную помощь;

5,4 млн конфискованных активов олигархов для поддержки реинтеграции и реабилитации ветеранов;

203 млн в поддержку прозрачности и подотчетности институтов, верховенства права и сектора правосудия, поддержку ключевых реформ в сфере борьбы с коррупцией, на создание потенциала для расследования военных преступлений, совершенных Россией;

В Госдепе отметили, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставили через механизмы Всемирного банка 43,2 млрд долларов помощи в сфере безопасности, 2,9 млрд гуманитарной помощи и 20,5 млрд бюджетной поддержки.

Визит Блинкена в Киев

6 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с рабочим визитом в Киев. Глава госдепа встретился с Владимиром Зеленским, где намекнул на встречу президента США Джо Байден с украинским лидером.

Также, Блинкен провел встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они обсудили возможные поставки дальнобойных ракет ATACMS.