UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Падіння ВВП України уповільнилось: у Мінекономіки назвали причини

Фото: падіння економіки України уповільнилося (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у лютому 2023 року становило 26% (±2%), що є кращим за показник січня - 32% (±2%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"У лютому 2023 року економічна активність поступово відновлювалась, ураховуючи суттєве зменшення дефіциту електроенергії та скорочення тривалості відключень завдяки відновленню роботи усіх доступних видів генерації в енергосистемі з середини лютого", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, "виграна Україною "енергетична війна" додала оптимізму бізнесу, який покращив свої настрої щодо майбутнього та активізував діяльність".

Зокрема, у лютому порівняно з січнем дещо покращилася ситуація у промисловому виробництві завдяки зниженню тиску такого чинника як дефіцит електроенергії, ураховуючи запуск в роботу дев’яти атомних блоків.

За оцінками Мінекономіки, покращується ситуація в багатьох галузях економіки. Так у транспортній сфері відбулося поступове відновлення активності за всіма ключовими видами транспорту,

Також дещо покращилася ситуація у тваринництві, яке поступово адаптується до складних умов функціонування, зокрема у регіонах, які відносно менше постраждали від війни і куди релокувалися фермери з прифронтових територій, суттєво покращились очікування ділової активності сфери торгівлі, яка є чутливою до змін попиту.

Спостерігається поступове покращення ситуації і у будівельній сфері. Це сталося через те, що на деокупованих територіях активізовуються будівельні роботи, зокрема з відновлення зруйнованих чи пошкоджених житлових, виробничих, а також інфраструктурних об'єктів, повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, за даними НБУ, відсутність дефіциту електроенергії в Україні призвела до пожвавлення економічної активності вже в лютому.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВВПМіністерство економіки