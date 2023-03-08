RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Падение ВВП Украины замедлилось: в Минэкономики назвали причины

Фото: падение экономики Украины замедлилось (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в феврале 2023 года составило 26% (±2%), что лучше показателя января - 32% (±2%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"В феврале 2023 года экономическая активность постепенно восстанавливалась, учитывая существенное уменьшение дефицита электроэнергии и сокращение продолжительности отключений благодаря возобновлению работы всех доступных видов генерации в энергосистеме с середины февраля", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, "выигранная Украиной "энергетическая война" добавила оптимизма бизнесу, который улучшил свои настроения в будущем и активизировал деятельность".

В частности, в феврале по сравнению с январем несколько улучшилась ситуация в промышленном производстве благодаря снижению давления такого фактора, как дефицит электроэнергии, учитывая запуск девяти атомных блоков.

По оценкам Минэкономики, улучшается ситуация во многих отраслях экономики. Так в транспортной сфере произошло постепенное возобновление активности по всем ключевым видам транспорта,

Также несколько улучшилась ситуация в животноводстве, постепенно адаптирующаяся к сложным условиям функционирования, в частности в регионах, которые относительно меньше пострадали от войны и куда релоцировались фермеры с прифронтовых территорий, существенно улучшились ожидания деловой активности сферы торговли, чувствительной к изменениям спроса.

Наблюдается постепенное улучшение ситуации в строительной сфере. Это произошло из-за того, что на деоккупированных территориях активизируются строительные работы, в том числе по восстановлению разрушенных или поврежденных жилых, производственных, а также инфраструктурных объектов, сообщили в министерстве.

Напомним, по данным НБУ, отсутствие дефицита электроэнергии в Украине привело к оживлению экономической активности уже в феврале.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВВПМинистерство экономики