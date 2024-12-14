Падіння уламків та пошкодження: наслідки атаки РФ у Київській і Черкаській областях

У ніч на 14 грудня РФ атакувала дронами Київську та Черкаську області. Є падіння уламків БПЛА та пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка, Telegram голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

Київська область

З вечора 13 грудня та вночі тривога у регіоні оголошувалася тричі, в області працювали сили ППО та є збиті цілі. Попри те, що постраждалих немає, а влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, все ж є пошкодження.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів пошкоджена адмінбудівля підприємства, два складські приміщення та автомобіль", - розповів голова ОВА.

За даними Кравченка, пожежу, що виникла, вже ліквідовано, а оперативні групи продовжують роботу з фіксації наслідків ворожої атаки.

Черкаська область

Тривога тривала майже десять годин поспіль. За попередніми даними, в межах області знищено 25 "Шахедів".

"Минулось без потерпілих - це найголовніше. В одному випадку уламками було пошкоджено лінію електропостачання - ремонтники спрацювали оперативно", - розповів Табурець.