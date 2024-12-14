Падения обломков и повреждения: последствия атаки РФ в Киевской и Черкасской областях

В ночь на 14 декабря РФ атаковала дронами Киевскую и Черкасскую области. Есть падения обломков БПЛА и повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, Telegram главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табурца.

Киевская область

С вечера 13 декабря и ночью тревога в регионе объявлялась трижды, в области работали силы ПВО и есть сбитые цели. Несмотря на то, что пострадавших нет, а попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, все же есть повреждения.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из населенных пунктов повреждено админздание предприятия, два складских помещения и автомобиль", - рассказал глава ОВА.

По данным Кравченко, возникший пожар уже ликвидирован, а оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Черкасская область

Тревога продолжалась почти десять часов подряд. По предварительным данным, в пределах области уничтожено 25 "Шахедов".

"Прошло без пострадавших - это самое главное. В одном случае обломками была повреждена линия электроснабжения - ремонтники сработали оперативно", - рассказал Табурец.