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В Одесі було чути вибухи: що відомо

П'ятниця 13 грудня 2024 23:07
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В Одесі було чути вибухи: що відомо Фото: в регіоні було зафіксовано розвідувальний дрон росіян (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 13 грудня, в Одесі було чути звуки вибухів. Сили ППО збивали ворожий дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Геннадія Труханова і канал "Повітряних сил ЗСУ".

Військові станом на 22:57 попереджали, що в Одеській області можлива робота ППО по розвідувальному дрону.

Водночас Труханов поінформував, що в обласному центрі було чути вибух.

"В місті чутно вибух! Працюють наші захисники", - написав він.

Про вибух писали і місцеві ЗМІ, а згодом повідомили, що було чути ще вибухи.

Оновлено о 23:13

Військові поінформували про відбій загрози щодо розвідувального дрону. Водночас в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Сигнал продовжується в Одеській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Водночас темно-червоним кольором позначено Луганську область та окупований Крим, але так відбувається вже протягом багатьох місяців.

В Одесі було чути вибухи: що відомо

Нагадаємо, в ніч з 12 на 13 грудня Росія запустила 283 повітряні цілі, а саме 94 ракети і 193 БпЛА. Станом на 11:30 сили ППО збили сумарно кілька типів ракет у кількості 81 одиниці, а також 80 БпЛА. Крім того, 105 Дронів через активну протидію Сил оборони локально було втрачено, 5 повернулися до Росії та ще 1 - до Білорусі.

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