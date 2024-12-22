Падіння уламків дрону на багатоповерхівку у Броварах: фото наслідків

Атака РФ по Україні

В ніч на 22 грудня російські війська знову атакували Україну безпілотниками. У Києві та низці областей після опівночі оголосили повітряну тривогу.

Військові фіксували у північній частині Київської області декілька груп ударних безпілотників. Вони летіли в напрямку Житомирської області.

Зокрема, як повідомлялось, відбулось падіння уламків на будинок у Броварах Київської області.

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