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Падение обломков дрона на многоэтажку в Броварах: фото последствий

Фото: спасатели показали последствия падения обломков дрона на дом в Броварах (t.me/dsns_kyiv_region)
Автор: Наталия Гурковская

Обломки дрона упали на многоэтажку в Броварах в ночь на 22 декабря, начался пожар. Спасатели показали фото последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.

"Сегодня в 00:30 в результате попадания обломков БПЛА возникло возгорание кровли и лифтовой 25-ти этажного жилого дома в городе Бровары", - говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место, провели эвакуацию жильцов дома и деблокировали жителей одной из квартир.

"Пожар ликвидирован на площади 30 м. кв. Жертв и пострадавших нет", - констатировали в ГСЧС.

 

Последствия падения обломков дрона на дом в Броварах (t.me/dsns_kyiv_region)

 

Атака РФ по Украине

В ночь на 22 декабря российские войска снова атаковали Украину беспилотниками. В Киеве и ряде областей после полуночи объявили воздушную тревогу.

Военные фиксировали в северной части Киевской области несколько групп ударных беспилотников. Они летели в направлении Житомирской области.

В частности, как сообщалось, произошло падение обломков на дом в Броварах Киевской области.

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