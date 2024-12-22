Падение обломков дрона на многоэтажку в Броварах: фото последствий
Обломки дрона упали на многоэтажку в Броварах в ночь на 22 декабря, начался пожар. Спасатели показали фото последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области.
"Сегодня в 00:30 в результате попадания обломков БПЛА возникло возгорание кровли и лифтовой 25-ти этажного жилого дома в городе Бровары", - говорится в сообщении.
Спасатели, прибывшие на место, провели эвакуацию жильцов дома и деблокировали жителей одной из квартир.
"Пожар ликвидирован на площади 30 м. кв. Жертв и пострадавших нет", - констатировали в ГСЧС.
Последствия падения обломков дрона на дом в Броварах (t.me/dsns_kyiv_region)
Атака РФ по Украине
В ночь на 22 декабря российские войска снова атаковали Украину беспилотниками. В Киеве и ряде областей после полуночи объявили воздушную тревогу.
Военные фиксировали в северной части Киевской области несколько групп ударных беспилотников. Они летели в направлении Житомирской области.
В частности, как сообщалось, произошло падение обломков на дом в Броварах Киевской области.
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