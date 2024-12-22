Падение обломков дрона на многоэтажку в Броварах: фото последствий

Обломки дрона упали на многоэтажку в Броварах в ночь на 22 декабря, начался пожар. Спасатели показали фото последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевской области .

"Сегодня в 00:30 в результате попадания обломков БПЛА возникло возгорание кровли и лифтовой 25-ти этажного жилого дома в городе Бровары", - говорится в сообщении.

Спасатели, прибывшие на место, провели эвакуацию жильцов дома и деблокировали жителей одной из квартир.

"Пожар ликвидирован на площади 30 м. кв. Жертв и пострадавших нет", - констатировали в ГСЧС.

Последствия падения обломков дрона на дом в Броварах (t.me/dsns_kyiv_region)