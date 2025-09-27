Падіння цін на РДН у вересні засвідчило прозорість ринку, - Ігнатьєв

У вересні ціни на ринку "на добу наперед" (РДН) обвалилися до рекордно низького рівня з початку 2025 року. Це стало відчутним ударом для трейдерів, проте водночас засвідчило формування прозорого конкурентного середовища.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Станіслава Ігнатьєва.
"Оскільки більшість трейдерів понесли збитки. Ми вперше за історію нового ринку електричної енергії, який почався з липня 2019 року, відчули нарешті прозорий відкритий ринок енергії", - наголосив експерт.
За його словами, ключовим фактором стало зростання пропозиції від відновлюваних джерел.
"Коли на ринок на добу наперед виходить велика пропозиція,в першу чергу від "зеленої генерації" - це вітер і сонце, і вони обвалюють ціни", - пояснив Ігнатьєв.
Таким чином, конкуренція зламала усталені цінові практики та розширила можливості для менших гравців.
"Тут виграли і виробники, в першу чергу - це малі підприємства, які вільно вийшли на ринок в свої пропозиції і запропонували дешевше, ніж пропонують інші великі компанії. З другого боку, виграв великий бізнес, який купує електричну енергію на ринку на добу наперед. Єдиний, хто програв, - це великі гравці, і програли в цьому, звісно, трейдери", - підкреслив експерт.
Ігнатьєв додав, що здешевлення електроенергії має також сезонний характер - через низький попит восени та повернення в роботу блоків АЕС після ремонтів. Водночас він зазначив: навіть якщо ціни зростуть із початком опалювального сезону, ринкові правила вже змінилися - і трейдерам доведеться адаптовувати свої стратегії.
Нагадаємо, у першій половині вересня ціни на ринку електроенергії "на добу наперед" (РДН) обвалилися до рекордно низького рівня з початку 2024 року.
Енергетичний експерт Андріан Прокіп пояснив, що ситуація була прогнозованою через надлишок пропозиції, зростання потужностей АЕС після ремонтів та традиційне вересневе зниження попиту.
При цьому вересневе падіння цін на ринку "на добу наперед" (РДН) стало болючим для частини трейдерів, які впродовж попередніх місяців активно заробляли на ціновій волатильності.