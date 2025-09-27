ua en ru
Падение цен на РСВ в сентябре показало прозрачность рынка, - Игнатьев

Украина, Суббота 27 сентября 2025 16:25
Падение цен на РСВ в сентябре показало прозрачность рынка, - Игнатьев Фото: эксперт заявил, что падение цен на РСВ в сентябре показало прозрачность рынка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В сентябре цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) обвалились до рекордно низкого уровня с начала 2025 года. Это стало ощутимым ударом для трейдеров, однако одновременно показало формирование прозрачной конкурентной среды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта аналитического центра "Украинский институт будущего" Станислава Игнатьева.

"Поскольку большинство трейдеров понесли убытки. Мы впервые за историю нового рынка электрической энергии, который начался с июля 2019 года, почувствовали наконец прозрачный открытый рынок энергии", - подчеркнул эксперт.

По его словам, ключевым фактором стал рост предложения от возобновляемых источников.

"Когда на рынок на сутки вперед выходит большое предложение, в первую очередь от "зеленой генерации" - это ветер и солнце, и они обваливают цены", - пояснил Игнатьев.

Таким образом, конкуренция сломала устоявшиеся ценовые практики и расширила возможности для меньших игроков.

"Здесь выиграли и производители, в первую очередь - это малые предприятия, которые свободно вышли на рынок со своими предложениями и предложили дешевле, чем предлагают другие крупные компании. С другой стороны, выиграл крупный бизнес, который покупает электрическую энергию на рынке на сутки вперед. Единственный, кто проиграл, - это крупные игроки, и проиграли в этом, конечно, трейдеры", - подчеркнул эксперт.

Игнатьев добавил, что удешевление электроэнергии имеет также сезонный характер - из-за низкого спроса осенью и возвращения в работу блоков АЭС после ремонтов. В то же время он отметил: даже если цены вырастут с началом отопительного сезона, рыночные правила уже изменились - и трейдерам придется адаптировать свои стратегии.

Цены на рынке электроэнергии в сентябре

Напомним, в первой половине сентября цены на рынке электроэнергии "на сутки вперед" (РСВ) обвалились до рекордно низкого уровня с начала 2024 года.

Энергетический эксперт Андриан Прокип пояснил, что ситуация была прогнозируемой из-за избытка предложения, роста мощностей АЭС после ремонтов и традиционного сентябрьского снижения спроса.

При этом сентябрьское падение цен на рынке "на сутки вперед" (РСВ) стало болезненным для части трейдеров, которые в течение предыдущих месяцев активно зарабатывали на ценовой волатильности.

