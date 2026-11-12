UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

Падіння російського дрона на дорогу у Києві: з'явилися фото наслідків

14:31 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: наслідки падіння російського дрона на дорогу у Києві (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Вдень 12 листопада уламки російського дрона впали на проїзну частину дороги у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Внаслідок падіння дрона постраждала одна людина.

На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Пошкоджений пасажирський автобус.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Києві вдень 12 листопада після падіння дрона загорілися авто та автобус. Одна людина постраждала. Для столиці це була вже друга атака за день.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДСНСКиїв вдень і вночіОбстріл КиєваВійна в УкраїніАтака дронів