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Падение российского дрона на дорогу в Киеве: появились фото последствий

14:31 12.11.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: последствия падения российского дрона на дорогу в Киеве (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Днем 12 ноября обломки российского дрона упали на проезжую часть дороги в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В результате падения дрона пострадал один человек.

На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные.

Поврежден пассажирский автобус.

Фото: ГСЧС

Напомним, в Киеве днем 12 ноября после падения дрона загорелись авто и автобус. Один человек пострадал. Для столицы это была уже вторая атака в день.

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