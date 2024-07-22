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Падение парня с аттракциона в Днепр: прокуратура обратилась к свидетелям за доказательствами

Киев, Понедельник 22 июля 2024 15:10
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Падение парня с аттракциона в Днепр: прокуратура обратилась к свидетелям за доказательствами Фото: прокуратура просит свидетелей предоставить доказательства трагедии с обрывом троса над Днепром (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Ярослава Борзова

Столичная прокуратура призвала свидетелей и граждан поделиться доказательствами по обрыву каната на аттракционе в Киеве, в результате чего погиб молодой человек. Соответствующие показания, а также имеющиеся фото и видеоматериалы просят переждать органу досудебного расследования и прокуратуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram.

Как отмечают в прокуратуре, в настоящее время правоохранители уже изъяли часть видеозаписей с камер, установленных на аттракционе, а также вещественные доказательства.

"На второй день поисков спасатели обнаружили тело 20-летнего парня, который находился на аттракционе в момент обрыва троса. Его тело будет направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.

В ведомстве также проинформировали, что при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева продолжается расследование причин обрыва троса.

Что предшествовало

Напомним, вчера на аттракционе в Киеве оборвался трос, на котором любители экстрима могли пролететь над Днепром на остров Труханов.

Впоследствии рассказали, что в результате обрыва троса погиб парень 2004 года рождения.

Впоследствии стало известно, что по факту вчерашней гибели человека на аттракционе начато расследование. Прокуратура пыталась прекратить работу данного аттракциона еще в 2021 году.

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Киев Прокуратура
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