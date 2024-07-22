Падение парня с аттракциона в Днепр: прокуратура обратилась к свидетелям за доказательствами
Столичная прокуратура призвала свидетелей и граждан поделиться доказательствами по обрыву каната на аттракционе в Киеве, в результате чего погиб молодой человек. Соответствующие показания, а также имеющиеся фото и видеоматериалы просят переждать органу досудебного расследования и прокуратуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram.
Как отмечают в прокуратуре, в настоящее время правоохранители уже изъяли часть видеозаписей с камер, установленных на аттракционе, а также вещественные доказательства.
"На второй день поисков спасатели обнаружили тело 20-летнего парня, который находился на аттракционе в момент обрыва троса. Его тело будет направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.
В ведомстве также проинформировали, что при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева продолжается расследование причин обрыва троса.
Что предшествовало
Напомним, вчера на аттракционе в Киеве оборвался трос, на котором любители экстрима могли пролететь над Днепром на остров Труханов.
Впоследствии рассказали, что в результате обрыва троса погиб парень 2004 года рождения.
Впоследствии стало известно, что по факту вчерашней гибели человека на аттракционе начато расследование. Прокуратура пыталась прекратить работу данного аттракциона еще в 2021 году.
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