Падение парня с аттракциона в Днепр: прокуратура обратилась к свидетелям за доказательствами

Столичная прокуратура призвала свидетелей и граждан поделиться доказательствами по обрыву каната на аттракционе в Киеве, в результате чего погиб молодой человек. Соответствующие показания, а также имеющиеся фото и видеоматериалы просят переждать органу досудебного расследования и прокуратуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру в Telegram .

Как отмечают в прокуратуре, в настоящее время правоохранители уже изъяли часть видеозаписей с камер, установленных на аттракционе, а также вещественные доказательства.

"На второй день поисков спасатели обнаружили тело 20-летнего парня, который находился на аттракционе в момент обрыва троса. Его тело будет направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.

В ведомстве также проинформировали, что при процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры Киева продолжается расследование причин обрыва троса.