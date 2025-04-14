Падение Маска. Как миллиардер теряет позиции в команде Трампа

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом миллиардер и визионер Илон Маск получил невиданное влияние на американскую политику. Но сейчас его позиции все больше ослабевают.

РБК-Украина рассказывает, почему у Маска возникли проблемы и могут ли они привести к его разрыву с Трампом.

Главное:

Почему у Маска возникли противоречия с консервативными членами команды Трампа?

Как на Маска давят политические противники Трампа?

Каким может быть политическое будущее Маска когда он покинет Департамент государственной эффективности правительства?

Конфликты Маска с командой Трампа

Сообщения о том, что Илон Маск раздражает других членов команды Трампа, начали появляться практически сразу после инаугурации президента США.

Как сообщали источники NBC, Маск вел себя как сопрезидент, более того, заботился, чтобы все это знали. Миллиардер практически не отходил от Трампа и даже поселился в его резиденции Мар-а-Лаго.

Первый серьезный конфликт с Маском возник в декабре прошлого года из-за миграционной политики.

Маск, как предприниматель и основатель Tesla и SpaceX, поддерживает привлечение квалифицированных рабочих из-за рубежа, особенно в технологической сфере. Эта позиция отражает его личный опыт как иммигранта из Южной Африки.

В то же время значительная часть сторонников Трампа, особенно из консервативного крыла, выступает за жесткие ограничения иммиграции, включая сокращение как нелегальной, так и легальной миграции. В частности, это заместитель главы аппарата Белого дома по политическим вопросам Стивен Миллер, госсекретарь Марко Рубио и советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро.

Этот конфликт до конца так и не решен, политика Трампа в отношении мигрантов, несмотря на яркие депортации нелегалов, только нарабатывается. Поэтому споры о мигрантах время от времени выходят в публичную плоскость и накладывается на другие противоречия.

Еще одна сфера, где интересы Маска противоречат консерваторам из окружения Трампа – внешняя торговля. Его компания Tesla в значительной степени зависит от международных поставщиков, в частности из Китая, где производятся важные компоненты электрокаров – аккумуляторы и электроника. Тарифы повысят их стоимость, а это в свою очередь увеличит издержки производства в США и может снизить конкурентоспособность Tesla на мировом рынке.

Маск лично пытался убедить Трампа отказаться от новых пошлин на импорт из Китая, сообщает The Washington Post. Впрочем, лишь с частичным успехом. Трамп вводит все новые и новые ограничения против Китая, но поставил на паузу торговую войну против всего остального мира. Не только Маск, но и большинство американского бизнеса против резкого повышения тарифов. Так что в этом случае миллиардер выступает скорее их рупором.

На этом фоне произошел новый публичный конфликт Маска с Питером Наварро - тот назвал миллиардера "сборщиком автомобилей", а Маск обозвал советника Трампа "придурком, глупее мешка с кирпичами".

Кроме того, позиции Маска подорвали и результаты выборов в Верховный суд штата Висконсин. Это вроде бы сугубо локальное событие вызвало большой ажиотаж в Штатах, Маск называл эти выборы важными для "всей цивилизации" и вложил более 20 миллионов долларов в кампанию кандидата от республиканцев Брета Шимела – однако тот проиграл демократке Сьюзан Кроуфорд, что в СМИ назвали личным поражением самого Маска.

Но куда важнее, что у Маска начались проблемы системного характера с американской государственной машиной.

Маск против "глубинного государства"

В команде Трампа Маск возглавляет Департамент эффективности правительства (DOGE). На этой должности он делает для Трампа важную грязную работу –устраивает чистки государственного аппарата. Речь идет об увольнении сотен тысяч государственных служащих.

С одной стороны, это таки сокращает государственные расходы и оптимизирует многие процессы. С другой – разрушает так называемое "глубинное государство", которое через бюрократические процедуры блокировало многие инициативы Трампа во время первого президентства. Но в то же время десятилетиями обеспечивало стабильную работу американского государственного механизма, несмотря на любые политические пертурбации.

Не всегда продуманные действия сотрудников DOGE привели к параличу в работе некоторых государственных органов. Так, фактически прекратили работать Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере, Межведомственный совет США по вопросам бездомности и ряд других органов. При этом, законность многих действий DOGE является сомнительной и они оспариваются в судах.

Вместе с тем, Маск стал удобным объектом для критики со стороны демократов из-за ряда резонансных действий: от нацистских жестов на митингах до вмешательства во внутреннюю политику европейских стран.

Атака на Маска идет с нескольких направлений. Первое – публичное. В рамках движения #TeslaTakedown активисты призывают продавать свои электрокары, чтобы вызвать убытки для одной из главных компаний Маска. В течение марта по многим штатам США прокатились протесты против действий миллиардера, часто возле салонов Tesla. Кое-где доходило даже до поджогов.

Еще одно направление атаки касается конфликта интересов. Компания SpaceX, которая принадлежит Маску, имеет ряд контрактов с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). В то же время в рамках деятельности DOGE люди Маска получили доступ к секретным данным и к информации о конкурентах SpaceX, что является очевидным конфликтом интересов. Соответствующий вопрос подняли члены Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии.

Наконец третье направление атаки – юридическое и наиболее опасное для Маска.

Миллиардер возглавляет DOGE как "специальный государственный служащий". Согласно законодательству США, в этом статусе Маск может исполнять обязанности не более 130 дней в течение календарного года. Но допускается повторное назначение на эту роль. 77 конгрессменов-демократов направили Трампу соответствующее письмо по этому поводу.

"Мы призываем вашу администрацию немедленно обнародовать заявление, в котором будет указано, что Маск покинет пост и передаст все полномочия по принятию решений, как это предусмотрено законом, не позднее 30 мая", – говорится в письме.

Что ждет Маска дальше

По данным Politico, в конце марта Трамп сообщил своему окружению, что Маск скоро покинет DOGE. Это несколько раз публично допускал и сам миллиардер. Но похоже, что Маск и в дальнейшем сохраняет хорошие отношения с президентом США.

"Илон мне вообще не нужен, он мне просто нравится", – заявил Трамп журналистам 10 апреля.

Но в целом, политическое будущее Маска зависит от нескольких факторов: результатов работы DOGE, дальнейшей его активности в медиа и соцсетях и – пожалуй, самое главное – от способности сохранить близкие отношения с Трампом.

Даже после возможной отставки из DOGE Маск и в дальнейшем сможет использовать свою платформу X для формирования политического дискурса, но его политический вес может уменьшиться без официальной должности. Вероятно, также Маск будет использовать приобретенный политический капитал для лоббирования интересов своих компаний.

Однако противоречивые заявления и действия Маска могут помешать республиканцам удержать контроль над Конгрессом на промежуточных выборах 2026 года. Поэтому исключать, что Трамп в какой-то момент пожертвует Маском, если тот станет слишком большим "бременем", также нельзя.