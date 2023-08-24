Падіння літака Пригожина: Пентагон вважає версію з ППО неточною

Він прокоментував дані про те, що літак Пригожина було збито ракетами класу "земля-повітря".

"Ми вважаємо цю інформацію неточною", - заявив Райдер.

За словами речника Пентагону, США все ще продовжують оцінювати ситуацію і додаткової інформації про причини авіакатастрофи поки немає.

"Очевидно, що ми знаємо, що у групи "Вагнера" багато щупалець, деякі з них військові, деякі кримінальні в Африці. Я не думаю, що хтось скидатиме з рахунків небезпеку цієї групи або її залишків", - наголосив бригадний генерал.

Він зазначив, що США продовжать стежити за діями "вагнерівців" в Африці.

Падіння літака Пригожина

Нагадаємо, вчора, 23 серпня, у Тверській області Росії сталася авіакатастрофа. Там упав бізнес-джет, власником якого, за непідтвердженими даними, є засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Внаслідок авіакатастрофи ніхто не вижив. Загинули 10 людей, серед яких семеро пасажирів і три пілоти.

Пізніше Росавіація почала стверджувати, що Пригожин був заявлений як один з пасажирів літака.

У російських Telegram-каналах публікували інформацію про те, що причиною падіння літака стала робота систем ППО.

Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.